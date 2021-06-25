В правительстве обсуждают введение комиссии до 1% для трансграничных переводов физлиц, пишут «Известия» . Это следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата Кабмина Валерия Сидоренко. Власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет, поэтому Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц. Срок исполнения поручения — 11 июня. Сейчас направить средства в другую страну можно через банк либо платежную систему. В обоих случаях человек оплатит комиссию банку или системе.

По данным ЦБ, переводы физлиц из России за рубеж в 2020 году сократились на 4%, до 40,1 млрд долларов. То есть при взимании комиссии в 1% дополнительные доходы в бюджет за прошлый год могли составить около 30 млрд рублей. Большая часть переводов (29 млрд долларов) ушла в страны дальнего зарубежья: Швейцарию (7,9 млрд долларов), Великобританию (2,7 млрд долларов) и США (2,3 млрд долларов). Оставшиеся 11 млрд долларов отправили в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

В МКБ предположили, что банк будет взимать комиссию с клиента, а затем перечислять сумму в бюджет. Новая мера может привести к подорожанию стоимости операций для конечного потребителя, поэтому уменьшится и объем официального рынка переводов, считают в стриме «Платежи и переводы».

Банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за рубежа Участники рынка «концептуально не поддерживают» поправки в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ и предписывают банкам вести обязательный контроль за переводами из некоторых зарубежных стран.

Сегодня сложно и затратно организовать процесс таким образом, чтобы трудовые мигранты совершали переводы через официальные и контролируемые каналы, сказал директор сервиса денежных переводов «Золотая корона» Иван Ситнов. По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, поток денег из нашей страны выше, чем поступления из-за рубежа, что связано с большим количеством трудовых мигрантов из стран СНГ (Узбекистана, Таджикистана, Киргизии). Введение комиссии за денежные переводы на родину — аналог дополнительного налога на трудовых мигрантов, приезжие уже платят за легализацию своего пребывания в России, у них выше налоги на доходы. Эксперт опасается, что новые трудности могут привести к сокращению потока работников, которые приезжают в РФ.

Предлагаемый механизм выглядит странно на фоне неоднократных заявлений на высшем уровне о нехватке рабочих рук, а также с учетом разработки государственного суперсервиса «Трудовая миграция онлайн», отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Предлагаемую меру она сравнила с предложением сделать платным выход из метро, не отменяя платы за вход.