ГК «Ренова», более 15 лет присутствовавшая на пенсионном рынке, может продать последний актив, пишет «Коммерсант» . Госкорпорация «Росатом» выразила желание приобрести у нее долю в НПФ «Атомгарант», а в дальнейшем предполагается ее объединить с «Атомфондом».

В публикации отмечается, что в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство концерна «Росэнергоатом» о приобретении 35,6% акций НПФ «Атомгарант». Соответствующая доля сейчас находится в собственности компании «Пенсионные технологии», которая принадлежит ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Ранее «Ренова» продала НПФ «Большой» инвесткомпании «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова. Таким образом, если сделка по продаже доли в НПФ «Атомгарант» будет закрыта, то группа полностью уйдет с пенсионного рынка.

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Представитель «Росэнергоатом» отметил, что до реальной сделки еще достаточно далеко, поэтому комментировать ее «преждевременно». Впрочем, он признает, что «целью всего процесса является консолидация пакета с последующим объединением» НПФ «Атомгарант» и «Атомфонд».

НПФ «Атомгарант» специализируется на НПО. На начало лета пенсионные резервы фонда составляли 13,7 млрд рублей, его клиентами были 99,3 тыс. человек. Основными вкладчиками являются структуры «Росатома»: концерн «Росэнергоатом», ТВЭЛ, «Атомэнергоремонт», Новосибирский завод химконцентратов, Чепецкий мехзавод, Электростальский машзавод, Сибирский химкомбинат, производственное объединение «Маяк», ФГУПы ГКХ и «Атомфлот».

«Атомгаранту» через компанию «Компас управление» принадлежит НПФ «Атомфонд». Этот фонд занимается обязательным пенсионным страхованием: его пенсионные накопления составляют 8,1 млрд рублей, а количество застрахованных лиц — почти 60 тыс. человек. Два года назад фонды начали подготовку к объединению. Как отмечается на сайте «Атомгаранта», слияние должно завершиться в 2022 году. На сегодня суммарные активы этой пенсионной группы составляют 22,5 млрд рублей.