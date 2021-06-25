Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские акции и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 23 июня составил 60 млн долларов против нулевого баланса неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
«Российские активы получили отток в размере 60 млн долларов», — говорится в обзоре.
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