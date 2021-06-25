Средний размер микрозайма в мае 2021 года снизился на 0,6% о сравнению с предыдущим месяцем и составил 8,45 тыс. рублей. Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек вырос на 7,7%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (10,41 тыс. рублей), Воронежской (9,4 тыс. рублей), Московской (9,36 тыс. рублей) и Ростовской (9,32 тыс. рублей) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,29 тыс. рублей).

Наибольшее снижение среднего чека микрозайма продемонстрировали Санкт-Петербург (-6,9%), Красноярский край (-4,5%), а также Московская (-4,3%), Саратовская (-4,1%) и Ленинградская (-4,1%) области. В ряде регионов средний размер микрозайма вырос, в том числе в Воронежской (+6,3%) и Омской (+3,5%) областях, а также в Ханты-Мансийском АО (+3,4%) и Республике Башкортостан (+2,7%). В Москве средний чек «займа до зарплаты» сократился на 1,7%.