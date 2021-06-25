Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Банк «Международный Финансовый Клуб» поднял ставки по вкладу «МФК Выгодный». Доходность депозита составляет 5,8—6,4% годовых (ранее — 5,5—6,35%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — шесть, 12 и 24 месяца. Дополнительные взносы допускаются в первые три рабочих дня.

Ситибанк повысил ставки по рублевым вкладам. Депозит «Максимум» оформляется под 3,5—5,5% (прежде — под 3—5%), а «Пополняемый»— под 3,5—4,7% годовых (ранее — под 2,9—4%). «Комфорт» открывается под 3,2—4,4% годовых (вместо 2,8—3,9%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. По вкладу «Нарастающий» (от 100 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) проценты начисляются по периодам. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка как на 12 месяцев, так и на 18 месяцев составит 5%. Проценты выплачиваются ежеквартально. Дополнительные взносы предусмотрены по вкладам «Комфорт» и «Пополняемый». По вкладам «Нарастающий» и «Комфортный» возможны расходные операции.

Банк «Русский Стандарт» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях. «Максимальный доход Плюс» открывается под 4,5—5% (ранее — под 4—4,5%), «Пополняемый доход» — под 4,75% (вместо 4,25%), а «Универсальный» — под 4—4,25% годовых (прежде — под 3,7—3,85%). Проценты выплачиваются в конце срока. «Ежемесячный доход» оформляется под 4,25—4,5% годовых (до этого — под 3,9—4%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются. Дополнительные взносы предусмотрены по вкладам «Пополняемый доход» и «Универсальный». По «Универсальному» вкладу возможны также расходные операции. Минимальная сумма всех депозитов при открытии в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Тендер-Банк повысил ставку по вкладу «Динамичный». Доходность депозита составляет 6,4% годовых (вместо 6,2%), минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты.

Банк «Александровский» повысил процентные ставки по сезонному депозиту и базовой линейке вкладов для частных клиентов. Максимальная ставка по сезонному вкладу «Черника Дольче» сейчас равна 6,3%. Так, при оформлении вклада онлайн и выборе выплаты процентов в конце срока на текущий счет ставка составит 5,6% годовых для срока 181 день, 6,1% для срока 367 дней и 6,3% для срока 735 дней. Для клиентов пенсионного возраста такая доходность предлагается даже при открытии вклада в офисе, а для остальных категорий вкладчиков ставки в этом случае составят 5,4%, 5,9% и 6,1% соответственно. При выборе ежемесячной выплаты процентов ставки будут на 0,2 процентного пункта ниже. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Ставки по депозиту «Максимум» составляют до 5,6% годовых для сумм от 30 тыс. рублей и до 5,7% для сумм от 1,5 млн рублей. По вкладу «Перспектива» с возможностью пополнения максимальные ставки увеличены до 5,1% годовых для сумм от 30 тыс. рублей и до 5,2% для сумм от 1,5 млн. По депозиту «Комфорт» с опциями пополнения и частичного изъятия процентная ставка составит до 4,15% для сумм от 1,5 млн рублей и до 4,05% для сумм от 100 тыс. рублей. Максимальная ставка по вкладу «Капитал» с пополнением и частичным изъятием теперь составляет 5,15% годовых.

Банк «Зенит» повысил процентные ставки по вкладам «Доход в ЗЕНИТе» и «Баланс». Теперь доходность по ним выросла на 0,5 п. п. Ставка по вкладу «Баланс» составляет до 4,8% годовых, минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Срок вклада — 400 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет по вкладу (капитализация) либо на текущий или карточный счет. Вклад «Доход в ЗЕНИТе» теперь можно открыть по ставке 5% годовых на срок 700 дней. При досрочном расторжении вклада с 351 дня действует ставка 4,5%. Для открытия депозита достаточно 30 тыс. рублей. Выплата процентов осуществляется в конце срока вклада. По депозитам возможна пролонгация на условиях вклада «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Транскапиталбанк и Инвестторгбанк ввели «Просто вклад». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Доходность на 370 дней составит 5,75%, на 1 110 дней — 6,25% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 30 календарных дней со дня открытия/продления вклада на очередной срок. Расходные операции не предусмотрены в течение первоначального срока вклада, но возможны в течение первых 30 календарных дней со дня продления вклада на очередной срок в пределах суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются ежемесячно по выбору клиента: на текущий счет, счет вклада до востребования или карточный счет. При пролонгации договора вклада процентная ставка будет повышена на 0,15—0,5 п. п. в зависимости от срока вклада и количества пролонгаций.

РГС Банк повысил базовые ставки по линейке классических вкладов и накопительных счетов для физических лиц. Диапазон увеличения ставок составил от 0,1% до 0,3% в рублях. Вклад «Отличный старт» оформляется на сумму от 50 тыс. рублей, без опций пополнения и частичного снятия. Ставка зависит от периода размещения средств и составит 5,3% годовых при сроке вклада 181 день, 5,8% — на 367 дней и 6,1% — на 732 дня. По вкладу предусмотрены выплаты процентов в конце срока. Вклад «Дорога к цели» открывается на сумму от 30 тыс. рублей. Максимальная ставка составляет 6,2% годовых в рублях или 6,58% — с учетом опции капитализации процентов. Срок размещения — от 91 до 732 дней. Доступны варианты вклада с возможностью пополнения или с пополнением и частичным снятием, или без таких опций. У клиентов есть дополнительная возможность увеличить ставку до 1% годовых по вкладу за совершение расходных операций по карте «АвтоДрайв». Оформление вклада «Главная дорога» доступно на срок 181, 367 и 732 дней и на сумму от 30 тыс. рублей / 500 долларов США. Частичное снятие и пополнение не предусмотрены, а выплата процентов возможна на выбор — в начале или конце срока вклада. Ставки по вкладу с выплатой процентов в конце срока составят от 5% до 5,8% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США, а по вкладу с авансовой выплатой процентов — от 4,9% до 5,5% годовых в рублях / 0,25—0,5% в долларах США. Накопительный счет «Для своих» открывается в рублях. В зависимости от срока и суммы размещения клиент сможет получить от 4,75% до 6% годовых. Проценты начисляются на минимальный остаток от 5 тыс. рублей, ежемесячно выплачиваются и капитализируются.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ОТП Банк поднял ставки по вкладам. Теперь клиенты могут заработать на своих депозитах в среднем на 0,7 п. п. больше. Изменения коснулись всех регулярных вкладов ОТП Банка. В частности, по депозиту «Двойная выгода» на срок 366 дней максимальная ставка теперь составляет 6,5% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Проценты сразу», который оформляется на 366, 549 и 732 дня с выплатой процентов на следующий день после размещения, составляет 5,75% годовых. Кроме того, ОТП Банк предлагает новый вклад «Мой доход» с повышенной ставкой за счет оформления пакета дополнительных услуг. Новые клиенты финучреждения смогут открыть вклад со ставкой до 6,2% на срок от шести до 24 месяцев. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей.

Россельхозбанк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов с возможностью совершения приходных и расходных операций. Изменение доходности составило до 0,4 п. п. Кроме того, банк обновил условия акции «Жаркий процент». Максимальная ставка 4,5% устанавливается по пенсионным вкладам. Минимальный размер вклада составляет всего 500 рублей с возможностью совершения как приходных, так и расходных операций. РСХБ также предлагает открыть вклад «Доходный» на срок 1,5 года по ставке 5,5% годовых в дополнение к уже действующим срокам размещения средств на один и три года. Специальное предложение для клиентов действует до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад на срок от года до трех лет по ставке до 6% годовых в зависимости от срока размещения средств. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения составляет всего 3 тыс. рублей.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

СДМ-Банк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических и юридических лиц. Теперь максимальная доходность по вкладам составляет 6,2% годовых при размещении средств на год и 5,4% годовых — на полгода. Базовая ставка по сезонному вкладу «Энергетический баланс» выросла на 0,2 п. п. и теперь варьируется от 5% до 6% годовых в зависимости от срока и суммы вклада. Дополнительный бонус остался прежним — это возможность увеличить базовую ставку на 0,2% на один следующий месяц (в таком случае ставка будет варьироваться от 5,2% до 6,2% годовых). Ставка по депозиту «Будь спокоен» теперь находится в диапазоне от 4,5% до 5,3% годовых в зависимости от срока и суммы вклада (при условии досрочного расторжения). Если же клиент снимет средства по окончании срока вклада, то она составит 5,1—5,5% годовых. Ставка по вкладам «Детский» и «Пенсионный», как и ранее, равна ключевой ставке Банка России, увеличенной на 0,5%. Согласно данной формуле в настоящее время она составляет 6% годовых. По вкладу «Денежное дерево» теперь можно получить от 4,8% до 5,6% годовых. Банк увеличил доходность по вкладу «Накопительный счет» на 0,5 п. п., и теперь она варьируется от 3% до 6% годовых.

Банк ДОМ.РФ ввел вклад «ДОМа лучше». Депозит оформляется на 367, 550, 730 и 1 100 дней. Доходность составляет 6,1—6,9% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 15 календарных дней с даты заключения договора. Расходные операции не допускаются. Проценты выплачиваются в конце срока. При оформлении вклада через интернет-банк процентные ставки будут повышены на 0,2 процентного пункта. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.