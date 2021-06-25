Московская биржа планирует допустить к торгам 1 июля 29 иностранных акций, говорится в релизе торговой площадки. Среди них будут акции фармацевтической компании Organon & Co, а также компаний финансового сектора: The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, State Street Corporation, The Western Union Company.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Мосбирже, достигнет 173. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.



Торги акциями иностранных эмитентов на Мосбирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Мосбиржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала, по американским бумагам — в долларах США, отмечается в релизе.



Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.