ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 26 июня.

Курс доллара понизился на 15,66 копейки, составив 72,1694 рубля (72,326 рубля на 25 июня). Курс евро снизился на 13,64 копейки до 86,1919 рубля (86,3283 рубля на 25 июня).

На валютных торгах Московской биржи на 14:21 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 18 копеек и составил 72,12 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 19 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 86,13 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,07—72,36 рубля за доллар и 86,06—86,5 рубля за евро.