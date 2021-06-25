Россияне, по предварительной оценке, аннулировали около 30% бронирований на июль и более 70% на август в связи с новыми ограничениями в Краснодарском крае. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Сегодня этот шквал [аннулирования бронирований в Краснодарском крае] сдержать уже не получается. И по предварительной оценке туроператоров, еще у нас не полная картина, <…> 30% аннуляций [бронирований] на июль, <…> более 70% тех, кто бронировал на август, хотят отказаться [от поездки]», — сказала она.

Цены на отдых в Крыму и Турции постепенно растут, по 5—7% за двое суток, сообщила Ломидзе. «Поползли потихонечку [цены на Крым и Турцию]. Пока в пределах 5—7%. Мы говорим о динамике за двое суток», — отметила исполнительный директор АТОР.