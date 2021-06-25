ВТБ повысил ставки по действующим ипотечным программам на 0,4 процентного пункта. Теперь получить кредит «клиенты с улицы» могут под:



7,8—9,3% годовых при покупке строящегося и вторичного жилья;

8—8,7% годовых при приобретении залоговой недвижимости;

8,2—9,2% годовых при покупке индивидуального дома;

8,2—8,7% годовых при рефинансировании.

Для зарплатных клиентов банка, а также для заемщиков, планирующих перевести заработную плату в течение трех месяцев с даты оформления кредита в ВТБ по большинству программ действует скидка 0,5% п. п.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Преимуществами ипотечных предложений банка являются возможность получить кредит без подтверждения дохода, а также скидки к ставке при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов, при оформлении ипотеки онлайн в рамках акции «Цифровой бонус» и при покупке квартир большой площади», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты выдаются на сумму до 90% от стоимости залога сроком до 30 лет. При отказе клиента от личного и/или титульного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п.