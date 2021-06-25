В России на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года вводятся вывозные пошлины на черные и цветные металлы. Как поясняется на сайте Кабмина, утвердившего соответствующее постановление, решение принято для сдерживания роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке.

Пошлины будут состоять из базовой ставки (15%) и специфического компонента (в долларах за тонну). Величина последнего рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 года (дополнительные данные приводятся в релизе).

Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. Россия проведет переговоры с партнерами по интеграционному объединению, чтобы снизить риски реэкспорта металлопродукции.

До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.



«Взрывной рост мировых цен на металлы и, как следствие, подорожание такой продукции на внутреннем рынке затрудняли реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовали дополнительных расходов на строительство социальных объектов и производство промышленной продукции. Введение пошлин позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены на металлы и металлопродукцию», — отмечают в Кабмине.