Рубль немного укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:00 мск иностранные валюты потеряли по 13 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Курс доллара равнялся 72,17 рубля, курс евро — 86,18 рубля.



В ходе сессии было проведено 31,4 тыс. сделок с долларом на 1,8 млрд долларов и 4,9 тыс. сделок с евро на 309 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,04—72,36 рубля за доллар и 86,06—86,5 рубля за евро.

В пятницу доллар слабел на большинстве глобальных площадок, констатирует начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«В первой половине торгового дня падение доллара отражало преимущественно улучшение аппетита инвесторов к риску после заявлений [президента США] Джо Байдена о согласовании инфраструктурного плана поддержки почти на 1 триллион долларов. Во второй половине дня падение доллара усилилось после выхода статистики по потребительскому сектору в США. В частности, расходы физических лиц в мае не изменились против ожиданий их роста на 0,4%. Позднее также разочаровал июньский потребительский индекс от Мичиганского университета, рост которого оказался слабее ожиданий», — поясняет аналитик, указывая, что «большинство валют на развивающихся рынках реагировали соответствующим укреплением к доллару».

«К вечеру преимущество рубля сократилось до незначительного уровня, что, по всей видимости, стало результатом сообщения о продлении ЕС экономических санкций против РФ (хотя сама новость не является каким-то сюрпризом и реакция рынка скорее носила формальный характер)», — добавляет Кравченко.

