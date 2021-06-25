Склонность россиян к сберегательному поведению несколько увеличилась, при этом начавшийся рост ставок по депозитам пока не привел к изменению предпочтений в формах сбережения. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» , подготовленном на основе данных опроса ООО «инФОМ», который проводится по заказу регулятора.

«В июне несколько увеличилась склонность респондентов к сберегательному поведению. Доля тех, кто считает, что свободные деньги сейчас лучше тратить на покупку дорогостоящих товаров, снизилась до 28% (минус 3 процентных пункта к маю), а тех, кто считает, что их лучше откладывать, — увеличилась до 51% (плюс 1 п. п.)», — отмечается в обзоре.

«Начавшийся рост ставок по депозитам пока не привел к изменению предпочтений респондентов относительно форм сбережения», — добавляют в ЦБ.



Так, доля опрошенных, которые считают, что деньги лучше хранить на счете в банке, составила, как и в мае текущего года, 36%. Этот показатель по-прежнему ниже средних уровней 2019-го и начала 2020-го.