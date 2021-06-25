Вводить «бесковидный» режим на транспорте, в фитнес-клубах и парикмахерских столицы не планируется. Об этом сообщила в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

«На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, потому что, действительно, с точки зрения контактов самые рисковые сферы — это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство», — сказала Ракова в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о переводе на «бесковидный» режим транспорта, фитнес-клубов или парикмахерских.

Она добавила, что, с другой стороны, люди, которые привиты, недавно переболели коронавирусом либо недавно сдали ПЦР-тест, имеют минимальные риски кого-то заразить. «Если в окружении находятся такие же, как они, то и они точно так же находятся в большей степени в безопасности. Ну настолько, насколько на сегодняшнем этапе, в условиях роста заболеваемости, это вообще возможно», — пояснила заммэра.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Сотрудники заведений будут проверять QR-коды на входе, сверяя данные с паспортом.