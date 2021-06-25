БКС Банк повысил ставки по всем вкладам в рублях в среднем на 0,2 процентного пункта.

Как указывают в банке, теперь максимальная ставка в рублях составляет 5,8% годовых. Такой доход клиенты могут получить при размещении средств на депозите «Высокий процент» на 1 095 дней через мобильное приложение. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей.

«Клиенты могут выбрать подходящий вклад из широкой линейки с дополнительными опциями, включая возможность пополнения и частичного снятия средств («Универсальный выбор», «Накопительный»). Депозит «Доходный» позволяет разместить средства не только в рублях (теперь до 5,5% годовых), но и в разных валютах: максимальная ставка в долларах составляет 0,7% годовых, в евро — 0,2% годовых. Активные пользователи карт БКС Банка получат повышенный доход по вкладу «Доходный х2»: при совершении покупок на сумму от 70 тыс. рублей ставка по годовому депозиту составит до 5,6%», — отмечается в сообщении.



Депозиты доступны для открытия на сайте, в мобильном приложении и в офисах банка.