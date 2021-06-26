Совет Федерации РФ одобрил закон о направлении удостоверения финансового уполномоченного в ФССП России исключительно в форме электронного документа, сообщили РАПСИ в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

«Федеральным законом предусматривается направление удостоверения финансового уполномоченного в ФССП России исключительно в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг», — уточнили в пресс-службе.

Также законом предусматривается обязанность по возврату финансовому уполномоченному оригинала ранее выданного удостоверения на бумажном носителе.

«Данные изменения позволят исключить факты предъявления поддельных удостоверений от имени уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а также сократить сроки их направления на принудительное исполнение», — уточнили в Минюсте.