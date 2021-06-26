Минтруд РФ подготовил проект о почти одной тысяче вредных производственных факторов, за работу с которыми должны выдавать молоко или другие равноценные пищевые продукты, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека перечень вредных производственных факторов на рабочих местах, на которых по результатам проведения специальной оценки условий труда установлены вредные условия труда и при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты», — говорится в приказе.

Отмечается, что вместо молока работникам могут также выдаваться кисломолочные жидкие продукты, йогурты с содержанием жира до 2,5% (норма за смену — 500 граммов), творог не более 9% жирности (норма за смену — 100 граммов), сыр не более 24% жирности (норма за смену — 60 граммов) и продукты для диетического питания при вредных условиях труда (норма устанавливается в заключении, разрешающем их применение).