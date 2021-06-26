Мультимиллиардер Илон Маск распродал недвижимость и собирается переезжать в сборный домик за 50 тыс. долларов на территории своей космической компании SpaceX. Об этом сам предприниматель рассказал в Twitter .

Новый дом предпринимателя состоит из блоков быстровозводимого жилья, площадь его составляет 400 квадратных футов (37 квадратных метров), и Маск назвал это помещение своим основным и единственным домом. «Мой основной дом — это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на «Звездной базе», который я арендую у SpaceX. Это довольно круто», — отметил он в Twitter.

Отмечается, что ранее основатель и глава компаний Tesla, SpaceX, Boring company в Twitter-аккаунте сообщил о намерении продать последний принадлежащий ему дом в США, который до сих пор сдавался в аренду. Маск был рад, что дом перейдет в распоряжение большой семьи. А 9 июня он заявил, что избавился от всех домов, за исключением одного в районе залива Сан-Франциско. Распродавать дома Маск начал в мае 2020 года. Он собирался оставить в активе только акции компании, а имущество продать.