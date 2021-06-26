Мессенджер Telegram добавил возможность проведения групповых видеозвонков в голосовом чате любой группы. В обновленной версии Telegram также добавлены анимированные фоны и анимации при отправке сообщений, сообщается на сайте мессенджера.

«С сегодняшнего дня вы можете включить видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Это позволит использовать голосовые чаты для онлайн-уроков, деловых встреч или семейных собраний», — говорится в пресс-релизе.

У пользователей мессенджера появилась возможность транслировать изображение с экрана, используя при этом заднюю или фронтальную камеры.

Также интерфейс групповых звонков оптимизирован для экранов ноутбуков, планшетов и компьютеров. «Если вы смотрите видеоконференцию с компьютера, каждый раз, когда кто-нибудь из участников запустит трансляцию экрана, этот видеопоток будет автоматически закреплен, что удобно для рабочих совещаний и презентаций», — отмечается в сообщении на сайте мессенджера.