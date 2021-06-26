Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект переноса выходных дней в 2022 году. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Еще одной темой стал перенос выходных дней в 2022 году. В первую очередь было предложено перенести выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая соответственно. Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта», — сообщили в секретариате.

Таким образом, выходными в 2022 году станут дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября.

Изменения были поддержаны сторонами.