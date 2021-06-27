Распространение новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» требует срочной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе — локдаун», — сказала Вуйнович.

По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижает вероятность протекания заболевания в тяжелой форме. «Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса]», — добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом «дельта плюс» тревожная, вирус набирает скорость распространения. «Дельта»-штамм поражает очень много клеток, [заболевший] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <...> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость», — подытожила она.

Индийский штамм коронавируса, получивший наименование «дельта», обнаружили в Индии в октябре прошлого года. С того времени он распространился по всему миру, в том числе его выявили в России. 20 июня индийские власти сообщили о мутации «дельты», которая получила название «дельта плюс». Позже Минздрав страны сообщил об опасности этого штамма. Он отличается от предыдущего более высокой скоростью распространения, способностью сильней поражать клетки легких. Также ученые допустили, что новый штамм сможет преодолевать защиту, создаваемую антителами.

25 июня заместитель директора НИИ гриппа им. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что в России выявили первого заразившегося штаммом «дельта плюс». «Случай единственный и, скорее всего, завозной», — сказала она. По ее словам, единичные случаи заражения этим штаммом зафиксированы также в США, Великобритании и других странах.