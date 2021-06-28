📰 Мировой экономике обещают рекордный отскок после пандемии — темпы роста будут максимальными за последние 80 лет, несмотря на мощное падение в 2020 году. Такой прогноз дает Всемирный банк (ВБ), пишут «Известия» . По данным ВБ, в 2021 году мировой ВВП вырастет на 5,6%. На докризисный уровень к концу года выйдет и экономика России — Всемирный банк ждет прироста ВВП на 3,2% (в 2020 году было минус 3%, в допандемийные 2018-й и 2019-й — 2,8% и 2% соответственно). Основными драйверами в ВБ считают восстановление внутреннего спроса и подорожание энергоносителей. Эксперты уверены, что третья волна коронавируса неизбежно скажется на экономике. По их мнению, негативные факторы, сдерживающие процесс восстановления (вакцинация населения, растущая геополитическая напряженность с перспективой новых санкций, галопирующая инфляция и рост основной ставки) могут стать причиной новой рецессии.

📰 Минтруд предлагает обязать региональные и муниципальные органы соцзащиты использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения при назначении населению мер поддержки. Это следует из опубликованного на портале regulation.gov.ru проекта постановления правительства «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», пишет «Коммерсант» . Также предложено унифицировать требования к региональным сегментам создаваемого цифрового «Социального казначейства». В результате, по замыслу Минтруда, правительство получит новые возможности для анализа и оперативной корректировки программ соцподдержки россиян.

📰 Интерес международных инвесторов резко снизился и к рынку акций, и к рынку облигаций, пишет «Коммерсант» . По данным BCS Global Markets (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research), суммарный отток иностранных инвестиций c российского фондового рынка за неделю, закончившуюся 23 июня, составил 60 млн долларов. Инвесторы распродают активы на всех рынках после неожиданно жестких комментариев ФРС, которые свидетельствуют о близком сворачивании монетарных стимулов. В дополнение к этому российские активы подвержены усилившимся эпидемиологическим рискам. Старший партнер FP Wealth Solutions Александр Варюшкин уверен, что небольшие оттоки не будут иметь значимых последствий для рынков рисковых активов, так как мировая экономика находится в начале нового цикла.

📰 Концерн «Россиум» сохраняет высокий уровень долга: по данным Fitch, он составляет по итогам I квартала 100 млрд рублей, уменьшившись всего на 10 млрд рублей за девять месяцев, пишет «Коммерсант» . За четыре года долг «Россиума» вырос в 2,5 раза: на I квартал 2017 года Fitch оценивало его в сумму «около 40 млрд рублей». Источником погашения, по мнению экспертов, могут быть только средства активов концерна. Сейчас их предоставляют в основном девелопер «Инград» и негосударственный пенсионный фонд «Эволюция». Однако они уже платят материнской компании больше, чем зарабатывают прибыли. В связи с этим задача ее поддержки может перейти к МКБ, уже одобрившему дивидендную политику на следующий год.

📰 Из-за пандемии коронавирусной инфекции операторы связи во всем мире стали использовать значительно больше энергии, что привело к росту их доли в общем объеме выбросов CO₂ до 3—4%, говорится в поступившем в РБК аналитическом отчете BCG. По прогнозу BCG, если не принять существенных мер по снижению негативного экологического воздействия, к 2040 году доля телеком-отрасли в общем объеме выбросов CO₂ может достичь 14%. Сейчас максимальная доля в общем объеме выбросов CO₂ у компаний, занятых в производстве еды (около 25%), следом идут представители строительной отрасли (менее 10%), модной индустрии (менее 5%), FMCG (менее 5%), в производстве электроники (менее 2%) и др., согласно оценке BCG, сделанной в начале этого года. Партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев считает, что доля потребления технологическими компаниями растет, этот тренд сохранится в обозримой перспективе.

📰 Акционеры Европейского медицинского центра (ЕМС), одного из крупнейших частных медицинских операторов России, объявили о намерении продать часть своих пакетов в рамках IPO на Московской бирже, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. EMC предложит глобальные депозитарные расписки (ГДР) существующих акционеров (расписка соответствует одной обыкновенной акции). Объем предложения EMC не раскрывает, однако в документе уточняется, что сама компания не будет продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO. Свои бумаги предложат основной акционер Игорь Шилов (владеет около 71,2% в акционерном капитале компании), бизнесмен Егор Кульков, владеющий долей в размере около 20,8%, и миллиардер Роман Абрамович (его доля 6,9%), а также «некоторые другие текущие акционеры» компании. Гендиректор ЕМС Андрей Яновский уверен, что IPO поможет обеспечить охват более широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров.

Анна КОМАРОВА