Курсы доллара и евро показывают небольшие разнонаправленные изменения через час после начала торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,24 рубля, что на 4 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Курс евро на 7:53 равнялся 86,14 рубля (минус 8 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,18—72,29 рубля за доллар и 86,11—86,37 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Ася ШАЛИМОВА