Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП России в пандемийном 2020 году оценивается в 19,8% против 20,8% в 2019-м. Такие данные приводятся в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК . Такая доля соответствует уровню 2015 года, когда МСП занимало 19,9% в экономике страны. Это в 2,5 раза меньше средней оценки доли госсектора в российской экономике (50%), указывает уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Для поддержки малого и среднего бизнеса в качестве срочных мер Титов предлагает льготное рефинансирование и реструктуризацию кредитов, лизинг для пострадавших субъектов МСП (потерявших в 2020 году больше 30% выручки), ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020—2022 годы по всем регионам, продлить мораторий на проверки до 2022 года включительно, ослабить ограничения на привлечение сотрудников из стран ближнего зарубежья, компенсировать компаниям МСП стоимость тестов на антитела и тестов ПЦР, расширить работу мобильных пунктов вакцинации на предприятиях, продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты, в случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных оплачивать простой сотрудников за счет государства — напрямую, минуя работодателя и заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.

Ранее о том, что именно малый бизнес попал в эпицентр коронакризиса, говорил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. Экономические последствия COVID-19 стали сложным испытанием для МСБ, отмечает Титов, добавляя, что «вместе с тем 2020 год стал позитивной точкой для сотрудничества государства и бизнеса, для выстраивания диалога». «В отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того чтобы сделать МСП драйвером роста экономики страны», — полагает он.

В прошлом году власти запустили несколько программ помощи малому бизнесу, в основном направленных на пострадавшие от коронавируса отрасли, в том числе программу ФОТ 2.0, льготное кредитование под низкую ставку с возможностью последующего частичного или полного списания долгов в зависимости от сохранения численности персонала. Кроме того, были введены моратории на проверки и банкротство. В ходе ПМЭФ-2021 было объявлено о дополнительных шагах господдержки малого и среднего бизнеса: пилотный налоговый режим для общепита, смягчение антимонопольного регулирования для малых предприятий, субсидирование ставки эквайринга в Системе быстрых платежей, расширение доли госзакупок у МСП, расширение механизмов гарантий, перечисляет Титов, добавляя, что они были позитивно восприняты бизнес-сообществом.