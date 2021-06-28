Несмотря на то что сейчас растет ключевая ставка и ставка по вкладам, приток инвесторов не замедлится. Такое мнение выразил в интервью РБК председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

«Когда частный инвестор приходит, он начинает с покупки низкорискованных инструментов, в основном облигаций — либо ОФЗ (облигаций федерального займа. — Прим. ред.), либо квазисуверенных. Потом уже постепенно начинает покупать корпоративные облигации, биржевые фонды и лишь затем акции. Риски, которые возникают у инвесторов, в облигациях меньше. Доходность облигаций имеет тенденцию расти вслед за процентной ставкой, поэтому и интерес там тоже сохраняется и остается», — пояснил Денисов.

Глава Мосбиржи дал прогноз по количеству россиян с брокерскими счетами Количество россиян, которые откроют брокерский счет до конца года, существенно вырастет, рассказал в интервью РБК председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Он также отметил, что если говорить об акциях, то дивидендная доходность у многих российских компаний превышает ключевую ставку. «Поэтому с учетом развития бизнеса, с учетом роста акционерной стоимости компании инвестиции в акции остаются интересными. Мне кажется, что сейчас это (рост ставок по вкладам. — Прим. ред.) не должно повлиять на рынок», — сказал Денисов.

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Анна КОМАРОВА