Для того чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно несколько лет, рассказал РБК председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

«Когда инвестор приходит и в первый раз пробует рынок, очень важно, чтобы он не разочаровался. Поэтому биржа, вся индустрия должны показывать «физику», как правильно инвестировать. Если вы пришли инвестировать на три — шесть месяцев, скорее всего, вам будет очень тяжело заработать: вы купите более длинный актив, цена его может сильно колебаться на коротком горизонте. Поэтому правильная инвестиция — это инвестиция на несколько лет», — пояснил он.

Председатель правления Мосбиржи: рост ключевой ставки не замедлит приток инвесторов Несмотря на то что сейчас растет ключевая ставка и ставка по вкладам, приток инвесторов не замедлится. Такое мнение выразил в интервью РБК председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

При этом, по мнению Денисова, у частного инвестора должна быть не только финансовая, но и инвестиционная грамотность. «Он должен понимать, как устроены разные биржевые инструменты. И, самое главное, он должен правильно планировать, сколько денег сейчас он готов инвестировать, а какую сумму важно сохранить как финансовую подушку безопасности. Брокер обязательно должен проводить риск-профилирование», — заключил он.

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Анна КОМАРОВА