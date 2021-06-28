Количество выданных автокредитов в мае 2021 года составило 86,5 тыс., что на 19,1% меньше по сравнению с рекордным предыдущим месяцем (в апреле 2021 года — 107 тыс. штук). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае количество выданных автокредитов выросло на 101,5%. Это связано с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей «упала» наиболее сильно.

Объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «Автостат», сократился в мае на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 126 тыс. штук. Если сравнивать майский показатель с результатом годичной давности, то рынок увеличился на 104,3%.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (7,6 тыс. штук), Московской области (5,6 тыс.), Санкт-Петербурге (5,1 тыс.), Краснодарском крае (3,9 тыс.) и Республике Татарстан (3,6 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных автокредитов продемонстрировали Самарская (минус 36,2%) и Свердловская (минус 31,6%) области, Республика Татарстан (минус 29,2%), а также Пермский край (минус 28,4%) и Саратовская область (минус 27,5%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в мае по сравнению с апрелем сократилась на 15,6% и 19,7% соответственно.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru

