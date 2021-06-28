В сентябре Московская биржа планирует запустить торги зарубежными акциями в иностранной валюте, сообщил в интервью РБК глава Мосбиржи Юрий Денисов.

«Вообще на биржах принято предоставлять частным лицам возможность торговать именно в той валюте, в которой они живут. С другой стороны, есть ряд инвесторов, которые привыкли работать в долларах. Поэтому в сентябре мы планируем запустить торговлю иностранными ценными бумагами в валюте (для американских бумаг — в долларах)», — сказал он.

По его словам, это делается для удобства инвесторов. «У нас останутся акции в рублях и появятся акции в долларах, чтобы каждому инвестору было удобно инвестировать в той валюте, в которой он привык это делать», — отметил Денисов.

Кроме того, председатель правления Мосбиржи рассказал о планах по увеличению количества иностранных бумаг, торгуемых на бирже. «Сейчас доступны 144 бумаги. Мы ежемесячно добавляем примерно по 20 новых акций. Планируем повысить темпы добавления новых инструментов, чтобы выйти на показатель около 500 бумаг до конца года. Еще около 200 бумаг добавим в начале следующего года, чтобы покрыть 99% основного интереса физических лиц», — пояснил Денисов.

Глава Мосбиржи добавил, что доступ к иностранным ценным бумагам через Московскую биржу значительно расширяет возможности частных инвесторов и позволяет делать это через надежную российскую инфраструктуру. На текущий момент доля иностранных ценных бумаг в оборотах рынка акций на Мосбирже составляет около 2%, уточнил Денисов.

«У нас уже торгуются в рублях депозитарные расписки на акции крупнейших китайских компаний. Так как с сентября мы начнем торговать акциями иностранных компаний в валюте первоначального листинга, то потенциально у нас могут появиться акции азиатских компаний в азиатской валюте. Кроме того, этим летом мы планируем начать торги фьючерсами на иностранные акции, в первую очередь китайских компаний. По мере добавления азиатских акций будем добавлять и фьючерсы на них. Также интересно запустить фьючерс на один из ведущих азиатских индексов», — добавил он.

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Анна КОМАРОВА