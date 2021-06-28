Банк России проводит политику по снижению зависимости российской экономики от иностранных валют, в том числе и от доллара, однако американская валюта останется частью международных резервов РФ. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу Bloomberg.

«Когда мы рассматриваем структуру наших резервов, мы, конечно, принимаем во внимание не только экономические факторы, доходность резервов, степень ликвидности, но и геополитические риски. Но мы считаем, что доллары останутся частью наших резервов», — сказала она и отметила, что регулятор проводит политику по снижению зависимости экономики от всех иностранных валют.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что Россия полностью откажется американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния и снизит долю британского фунта. При этом в ФНБ вырастет доля золота, евро и юаня, а доля японской иены не изменится.