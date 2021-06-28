Малое и среднее предпринимательство в России вынуждено функционировать в условиях ковидных ограничений, тем не менее работа идет в свободном режиме, локдауна нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас малое и среднее предпринимательство работает фактически везде в свободном режиме. Конечно, не без проблем. Пандемия накладывает отпечаток. Но все-таки никаких локдаунов — мы видим, их нет», — сказал представитель Кремля.