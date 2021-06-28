Доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, отношение выплат по кредитам к доходу заемщика) уже превысила допандемический уровень. Как передает ТАСС, об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на Международном финансовом конгрессе.

Из материалов к выступлению Даниловой следует, что в I квартале 2021 года доля кредитов с ПДН более 100% составила 23,5% против примерно 17,5% в том же периоде 2020 года и почти 20% в IV квартале 2021 года.

«Темпы роста по необеспеченным кредитам уже приближаются к 20%, а доля кредитов с высоким ПДН уже превысила допандемический уровень. Банк России в связи с этим уже начал возвращение к уровню надбавок, установленных до пандемии, по необеспеченным потребительским кредитам и по ипотеке», — сказала Данилова.

Она отметила, что долговая нагрузка российских граждан продолжает расти, поэтому важно не только обеспечивать формирование банками буферов капитала, но и напрямую ограничивать долговую нагрузку граждан, вводя количественные ограничения по выдачам рискованных кредитов. Высокая закредитованность, по ее словам, несет риски не только для банков, но и для граждан в случае высокой долговой нагрузки и для экономики в целом, если схлопывание пузыря приведет к сокращению спроса.



Данилова напомнила, что показатель долговой нагрузки был введен Банком России в 2019 году. В зависимости от уровня ПДН регулятор устанавливал макропруденциальные надбавки к капиталу по новым необеспеченным кредитам. В результате этой политики были накоплены существенные буферы в банковском секторе. В результате в течение пандемии Банк России разрешил банкам распустить буферы в размере 420 млрд рублей.