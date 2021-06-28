«Сбер» предложил предпринимателям — корпоративным клиентам «Газпром нефти» новый сервис «Бизнес-покупки в кредит», предусматривающий онлайн-оформление рассрочки в личном кабинете «ОПТИ 24» для пополнения топливного счета.

Как пояснили в банке, денежные средства поступают на топливный счет юридического лица, а потратить их можно как на топливо, так и на сопутствующие товары на АЗС «Газпром нефть». Можно пополнить счет разово либо оформить рассрочку с льготным периодом погашения на 30 дней. Погашение долга тоже происходит онлайн.

В ходе тестирования сервиса клиенты оформили займы на 33 млн рублей. Средний заем составил 1 млн рублей.

«Интеграция с «Газпром нефтью» — яркий пример динамичного развития нашего продукта «Бизнес-покупки в кредит». Мы уже реализовали подобные решения более чем для 15 компаний крупного бизнеса», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин.

Сервис «Бизнес-покупки в кредит» доступен предприятиям малого бизнеса, где собственник и директор представлены одним лицом (ИП и ООО с одним учредителем). В сервисе представлено два вида кредитования: классический кредит и рассрочка с льготным периодом.

«Обычный кредит оптимален для тех, кто планирует использовать заемные средства реже одного раза в месяц, — объясняют в банке. — Минимальная сумма кредита — 10 тыс. рублей, максимальная — 3 млн для ИП и 5 млн для ООО. Минимальный срок кредита — один месяц, максимальный — три года для ИП и один год для ООО. Ставка — 17% годовых, кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами. Рассрочка сроком на 12 месяцев удобнее для более частых покупок. Она предусматривает беспроцентный грейс-период сроком 30 дней. Доступная сумма — от 100 тыс. до 1 млн рублей, ставка — 18% годовых. Обязательный платеж по рассрочке составляет 5% от остатка ссудной задолженности, а также проценты за пользование кредитом».

Стоимость сервиса для владельцев онлайн-площадок составляет 3 тыс. рублей в квартал, а для их покупателей он бесплатен: нужно лишь иметь расчетный счет в СберБанке и учетную запись в интернет-банке «СберБизнес».



Цифровая платформа «ОПТИ 24» предлагает инструменты для управления автопарком. С ее помощью можно приобретать топливо и товары на АЗС, пользоваться цифровыми продуктами, а также получать услуги шиномонтажа, мойки и замены моторного масла на станциях техобслуживания. Сервисные карты «ОПТИ 24» принимают более чем на 4,3 тыс. АЗС в России и СНГ, а также на 350 станциях сервисного обслуживания, указывают в «Сбере».

Ася ШАЛИМОВА

