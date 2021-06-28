Экспобанк поднял процентные ставки по вкладу «Летний». Теперь доходность с учетом капитализации составляет до 6,92% в офисах и до 7,04% годовых в рублях при открытии депозита онлайн, уточняется в сообщении банка.

Вклад «Летний» можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность вклада составляет до 6,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 6,92%.



При открытии депозита в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка на 0,1 процентного пункта выше — до 6,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 7,04% годовых.

Ася ШАЛИМОВА