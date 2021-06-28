ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 29 июня.

Курс доллара повысился на 0,83 копейки, составив 72,1777 рубля (72,1694 рубля на 28 июня). Курс евро снизился на 2,62 копейки, до 86,1657 рубля (86,1919 рубля на 28 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,19 рубля (минус 1 копейка к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:45 мск стоил 86,18 рубля (минус 5 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,09 до 72,29 рубля за доллар и от 86,08 до 86,37 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА