Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в столице можно будет через приложения департамента транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В Москве начали действовать новые «антиковидные» ограничения в общепите. Теперь рестораны и кафе можно посетить только после предъявления QR-кода, подтверждающего, что клиент вакцинировался либо переболел COVID-19 не более полугода назад. Также это смогут сделать граждане, у которые есть отрицательный ПЦР-тест, действительный на протяжении трех дней. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.

Для проверки QR-кодов доступны приложения «Московский транспорт», «Помощник Москвы» и «Метро Москвы».

Чтобы осуществить проверку через сервис «Московский транспорт», нужно в меню выбрать соответствующую функцию в интерфейсе и отсканировать камерой код. Авторизовываться для этого необязательно.

В приложении «Помощник Москвы» необходимо авторизоваться, перейти в раздел «Нарушения», нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке «Фиксация» выбрать «Проверку цифрового сертификата (QR-кода)».

Аналогичная функция в приложении «Метро Москвы» появится в ближайшее время.

QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе «Цифровой сертификат», в мобильном приложении «ЕМИАС.инфо», в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Стоп коронавирус». Также есть возможность воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

За три дня QR-коды получили почти 2,5 млн москвичей, приводит РИА Новости данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Те, у кого возникли сложности, оставили почти 19 тыс. обращений в техподдержку портала mos.ru», — уточняется в заявлении.

Более 9 тыс. из них связаны с поиском цифрового сертификата после вакцинации, и почти 10 тыс. отправили пользователи, переболевшие COVID-19 в течение полугода. Большинство тех, кто оставил обращение в связи с прививкой (63% рассмотренных заявок), получат QR-код в понедельник до конца дня.

«Тем, кому цифровой сертификат в силу объективных причин не может быть сгенерирован, направляются разъяснения», — отметили в штабе.

В частности, 23% обратившихся прививались в другом регионе или в учреждении, не подведомственном департаменту здравоохранения, и теперь их данные сверяют с федеральным регистром вакцинированных. Если их в этом списке не окажется, сведения передадут на рассмотрение в Минздрав России. Самим жителям в таком случае рекомендуется обратиться в то медучреждение, где была сделана прививка, для проверки корректности внесения информации в федеральный регистр.

Кроме того, 8% не проходили вакцинацию вовсе. В указанных в заявках учреждениях была проверена вся первичная документация, но ни в ней, ни в информационных системах записей о вакцинации не оказалось. 5% сделали прививку только одним компонентом и получат QR-код после завершения вакцинации вторым компонентом.

«Что касается горожан, которые не смогли получить цифровой сертификат по факту перенесенной болезни, то 21% обращений удовлетворены — москвичи получат QR-код в течение сегодняшнего дня», — добавили в штабе.

При этом около 9% рассмотренных обращений отклонены, так как с момента выздоровления прошло более полугода.

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в медицинские организации после обращений россиян о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела.

«В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — цитирует РИА Новости сообщение ФАС.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заинтересовался ростом цен на ПЦР-исследования. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда ответила, что сроки и стоимость увеличиваются необоснованно.

Между тем рестораторы Москвы готовы компенсировать затраты на ПЦР-тесты своим посетителям, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на пресс-конференции.

«Сегодня общался с рядом рестораторов... Коллеги даже предложили, что они будут своим посетителям, у кого нет возможности сделать прививку или они болели бессимптомно, компенсировать услуги и стоимость ПЦР-теста... Ресторан готов пойти на компенсацию», — рассказал Немерюк. По его словам, компенсировать затраты на ПЦР-тесты готов пока владелец сети «Рестораны Раппопорта» Александр Раппопорт.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на Немерюка, власти получили от рестораторов Москвы более 6 тыс. заявок на работу заведений в «бесковидном» режиме. В среднем фиксируется около 300 обращений в час о том, что заведения будут работать не только на доставку или навынос, но и с применением системы QR-кодов (прим. Банки.ру).