Банк «Уралсиб» улучшил условия по программе ипотечного кредитования для семей с детьми, снизив минимальную ставку до 5,09% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно. При сумме кредита до 3 млн рублей минимальная ставка составляет 6% годовых, уточняется в сообщении банка.
Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми действует в «Уралсибе» для семей как минимум с двумя детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Заемщиками также могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).
Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории страны. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев.