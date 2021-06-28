Банк «Уралсиб» улучшил условия по программе ипотечного кредитования для семей с детьми, снизив минимальную ставку до 5,09% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно. При сумме кредита до 3 млн рублей минимальная ставка составляет 6% годовых, уточняется в сообщении банка.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми действует в «Уралсибе» для семей как минимум с двумя детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Заемщиками также могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).



Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории страны. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев.

Ася ШАЛИМОВА