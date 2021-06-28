Вступили в силу Рекомендации по форме заявки застройщика в банк о предоставлении проектного финансирования жилья с использованием счетов эскроу и перечень документов для подачи заявления. Документ дополняет нормативы, выпущенные в апреле 2019 года. Рекомендации подготовлены для сокращения сроков предоставления застройщикам проектного финансирования и упрощения порядка, сообщает пресс-служба регулятора.

Документ разработан Минстроем, Банком России, Институтом развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» при участии экспертов и профессионального сообщества.

«Рекомендации помогут совершенствовать взаимодействие застройщиков и банков, оптимизировать затраты на подготовку документации, предоставить строительным организациям возможность подавать заявки на проектное финансирование в электронном виде и сократить срок рассмотрения заявок банками», — подчеркнул заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

В рамках указанного документа рекомендуется:



использовать единую форму заявки о предоставлении проектного финансирования и примерный перечень направляемых вместе с заявкой документов;

обеспечить возможность направления заявок и документов в электронной форме, в том числе посредством агрегатора проектного финансирования, реализованного на базе Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф;

использовать сведения из государственных информационных систем, а также Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф;

придерживаться сроков рассмотрения заявок: в течение 45 рабочих дней — по проектам комплексной застройки (освоения, развития) территорий и аналогичным проектам, в течение 30—45 рабочих дней — по проектам, не относящимся к проектам комплексной застройки (освоения, развития) территорий, и иным аналогичным.

Реализованный «ДОМ.РФ» агрегатор проектного финансирования уже модернизирован под рекомендованную форму заявки и доступен для всех застройщиков, работающих в Единой информационной системе жилищного строительства. Заявка формируется в полностью машиночитаемом формате и при необходимости может быть интегрирована во внутренние системы банка с помощью специально разработанного API-сервиса. Объем указываемых в заявке сведений учитывает всю необходимую для принятия решения информацию о застройщике и проекте строительства.

С использованием проектного финансирования и счетов эскроу в стране реализуется уже 64% всего объема жилищного строительства. К концу 2022 года отрасль почти полностью перейдет на новую модель финансирования, добавил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Артем Федорко. «Разработанный на базе системы наш.дом.рф агрегатор проектного финансирования позволит наладить взаимодействие между застройщиками и банками в цифровом формате. С помощью сервиса девелоперы фактически в режиме одного окна могут направить заявку по рекомендованной форме сразу в несколько банков, при этом объем указываемых сведений учитывает минимально необходимую для принятия решения информацию, которая быстро интегрируется во внутренние банковские системы», — прокомментировал Федорко.



Рекомендации опубликованы на официальных сайтах Минстроя России, Банка России и «ДОМ.РФ», а также на портале Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

