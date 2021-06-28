Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,17 рубля. С начала торговой сессии было проведено 32,4 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,0925—72,31 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,1675 рубля, увеличившись на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,8 тыс. сделок на 309,5 млн евро по курсам от 85,97 до 86,365 рубля за евро.

Весь торговый день рубль сохранял незначительное преимущество в паре с долларом, хотя в целом диапазон движения курса валют был достаточно узким, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Налоговый период на локальном рынке вышел на финишную прямую и уже не оказывал видимой поддержки российской валюте. Важным фактором поддержки для рубля является отсутствие новой санкционной риторики, что позволяет ему постепенно возвращаться к максимумам первой половины июня», — комментирует эксперт.

По его словам, еще одним фактором в пользу российской валюты остаются ожидания участников рынка по дальнейшему ужесточению процентной политики ЦБ РФ. Так, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что на июльском заседании Банк России будет рассматривать вариант повышения ставки на 25—100 базисных пунктов. Замедлить шаг в повышении ключевой ставки регулятора могут заставить, вероятно, лишь повторный локдаун федерального масштаба, однако подобный сценарий пока маловероятен, заключает аналитик.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

