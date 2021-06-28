Президент России Владимир Путин подписал закон о создании на базе портала «Работа в России» единой цифровой платформы для предоставления госуслуг в сфере занятости. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в материалах к этому закону на сайте Кремля, общероссийская база вакансий «Работа в России» преобразуется в единую цифровую платформу для предоставления госуслуг в сфере содействия занятости населения. Граждане и работодатели смогут обращаться в службы занятости с использованием этой платформы, а также порталов государственных или муниципальных услуг. При этом сохранится и возможность очного приема в центрах занятости.

Законом совершенствуются также положения, касающиеся социальной защиты людей с инвалидностью. Квота для приема на работу лиц с ограничениями по здоровью будет считаться выполненной работодателями только в случае заключения с ними трудовых договоров (до этого было достаточно просто создать соответствующие рабочие места).

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, положения о квотировании рабочих мест — с 1 марта 2022 года.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания. По мнению одного из авторов законопроекта, спикера Госдумы Вячеслава Володина, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан и упростит для работодателей поиск персонала.