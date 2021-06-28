Минфин РФ эмитирует облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков № 25085RMFS и № 26240RMFS по 500 млрд рублей каждый. Об этом говорится в материалах ведомства.



В рамках эмиссии каждого выпуска будет размещено 500 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей за штуку. Даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Датой начала размещения выпуска № 25085RMFS установлено 30 июня 2021 года, окончание размещения ОФЗ намечено на 27 декабря 2023 года с погашением 24 сентября 2025 года.

Процентная ставка купонного дохода по облигациям установлена на уровне 6,4% годовых.

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Дата начала размещения выпуска № 26240RMFS — 30 июня 2021 года, окончание размещения ОФЗ — 2 марта 2022 года с погашением 30 июля 2036 года.

Процентная ставка купонного дохода по облигациям — 7% годовых.

Екатерина САВЕЛЬЕВА