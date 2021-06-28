Минфин РФ эмитирует облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков № 25085RMFS и № 26240RMFS по 500 млрд рублей каждый. Об этом говорится в материалах ведомства.
В рамках эмиссии каждого выпуска будет размещено 500 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей за штуку. Даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.
Датой начала размещения выпуска № 25085RMFS установлено 30 июня 2021 года, окончание размещения ОФЗ намечено на 27 декабря 2023 года с погашением 24 сентября 2025 года.
Процентная ставка купонного дохода по облигациям установлена на уровне 6,4% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
13.93%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
12.33%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
12.27%
|
16.07.2021
погашение
|Купить
Дата начала размещения выпуска № 26240RMFS — 30 июня 2021 года, окончание размещения ОФЗ — 2 марта 2022 года с погашением 30 июля 2036 года.
Процентная ставка купонного дохода по облигациям — 7% годовых.