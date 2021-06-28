Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий «антиотмывочные» нормы на доверительных управляющих офшорными трастами и другими подобными структурами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон должен вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

Закон позволяет исполнить международные обязательства РФ по повышению эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и устранить пробел в законодательстве в части необходимости идентификации лиц, фактически контролирующих и организующих деятельность трастов, учрежденных и действующих в иностранных юрисдикциях.

Закон обязывает организации, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, при приеме на обслуживание идентифицировать доверительных управляющих и протекторов, а также выгодоприобретателей иностранных структур.

При этом сами доверительные управляющие должны будут раскрывать таким организациям свой статус, а также идентифицировать своих клиентов и их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, организовывать внутренний контроль, информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и при необходимости блокировать деньги или иное имущество.

Налоговый кодекс РФ под иностранной структурой без образования юрлица понимает организационную форму (фонд, партнерство, товарищество, траст, иную форму осуществления коллективных инвестиций и доверительного управления), которая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров.

Помимо этого Путин отменил репатриацию валютной выручки для несырьевого экспорта. Документ предусматривает отмену с 1 июля требования о репатриации экспортной выручки в иностранной валюте российскими несырьевыми неэнергетическими экспортерами. Одновременно несырьевым экспортерам разрешается зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки.

Кроме того, ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития будет определять порядок представления в ЦБ информации о полученных этими экспортерами денежных средствах в рамках внешнеторговых договоров, а также об активах и обязательствах, подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.

Список резидентов, обязанных представлять такую информацию, будет формироваться Центробанком по критериям, которые он согласует с министерствами, и размещаться на сайте ЦБ.

Отмена репатриации не будет распространяться на договоры, предоставляющие займы в иностранной валюте, а также на внешнеторговые договоры, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, поясняли ранее в Минфине.

