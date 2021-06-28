В Великобритании выпустили монету номиналом пять фунтов стерлингов, посвященную принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу королевы Елизаветы II, который умер 9 апреля, сообщает ВВС.

Монета с надписью «Его Королевское Высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, 1921—2021» будет отчеканена Королевским монетным двором.

«Я с гордостью представляю монету в День Вооруженных сил, учитывая его [принца Филиппа] выдающуюся военно-морскую карьеру и непоколебимую преданность нашему монарху и его королевским обязанностям, и это правильно, что он и королева изображены вместе с обеих сторон», — заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 июня.

Создателем монеты является художник Ян Рэнк-Бродли. Она была выпущена как коллекционная, ограниченным тиражом и не поступит в свободное обращение.



Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет за два месяца до своего столетнего юбилея. Незадолго до смерти он перенес операцию на сердце. Его похороны состоялись 17 апреля. На церемонии из-за коронавирусных ограничений присутствовало около 30 человек.