📰 Машиностроители попросили помощи у государства из-за высоких цен на металл, пишут «Известия» . Они предлагают субсидировать выпуск металлопродукции для производства спецтехники, выделить дополнительно 13 млрд рублей на программы стимулирования спроса на нее, а также ужесточить ограничения на вывоз лома. С июля 2020 года металл подорожал на 56—87%, в результате чего себестоимость производства техники выросла более чем на 20%. Об этом сказано в письме ассоциации «Росспецмаш» вице-премьеру Юрию Борисову. Если металл не подешевеет, бизнес будет вынужден поднять цены на технику, что отразится на смежных отраслях. Эксперты уверены, что увеличение цен на сельхозтехнику — один из основных факторов роста цен на продовольствие, а в условиях снижения покупательской способности это будет критично.

📰 Правительство выделит 500 млн рублей российским киностудиям и IT-компаниям на международное продвижение, сообщили «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ), операторе распределения субсидий. Из этой суммы 360 млн рублей могут направить на поддержку почти двух десятков полнометражных фильмов, еще более 90 млн рублей могут получить два сериала и 25 мультфильмов. Первый этап отбора прошли 11 компаний. Среди представленных проектов — сериал «Перевал Дятлова» и вторая часть мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии». Кроме того, документы о финансировании большого пакета мультфильмов подал «Союзмультфильм». Также эксперты получили две заявки на общую сумму 23 млн рублей на поддержку двух IT-проектов: видеоредакторе и программе распознавания голоса. Названий этих проектов в РЭЦ не сообщили.

📰 Участники платежного рынка предложили новый способ борьбы с платежами в нелегальные казино, пишет «Коммерсант» . Предлагается по банковскому идентификационному номеру полностью отсекать возможность платежей через кредитные организации, в частности иностранные, согласно мотивированному суждению Банка России вовлеченные в подобные нелегальные трансакции. По мнению экспертов, это решит проблему «излишней лояльности» международных платежных систем к подмене кода получателя платежа, но подход несет риски экстратерриториального применения закона РФ. Кроме того, по словам источников газеты, сейчас трафик нелегальных игорных платежей с подменой кодов в значительной мере идет через Украину. Подобные операции будут идти до тех пор, пока их жестко не ограничат, подчеркнули эксперты.

📰 При снижении объемов производства сырья в течение одного-двух лет цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель, рассказал «Российской газете» основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. По его словам, это позитивная тенденция для российского бюджета и производителей, которые увеличат выручку и количество налоговых отчислений в российскую казну. Эксперт отметил, что укреплению рубля также будет способствовать денежно-кредитная политика Центрального Банка России. Уже сейчас он дает сигналы о новом повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, напомнил Сидоров. Более того, не стоит забывать и про влияние геополитики. В целом можно ожидать относительно стабильного рубля до конца года — на уровне до 80 рублей за доллар и до 90—92 за евро, уверен эксперт.

📰 Акции Facebook выросли на 4,18% до 355,64 доллара по итогам торгов в понедельник, 28 июня, пишет РБК . По данным биржевого сервиса Yahoo Finance, капитализация социальной сети составила 1,008 трлн долларов. Компании Марка Цукерберга понадобилось девять лет с момента IPO, чтобы достичь оценки более 1 трлн долларов. Агентство Reuters связывает резкий рост котировок с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии. Консенсус-прогноз Refinitiv по бумагам Facebook составляет 386,26 доллара на горизонте одного года — это более чем на 8% выше текущей цены. Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс отметил, что котировки многих IT-компаний отставали от рынка, в то время как их фундаментальные показатели были очень сильными в квартале, который заканчивается в июне.

Анна КОМАРОВА