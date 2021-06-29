В правительстве обсуждают новый способ взимания долгов у компаний по обязательным платежам, например по налогам и сборам, пишут «Известия» . Речь о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры будут оплачены, долги спишутся в казну. ФНС и Минфин рассматривают целесообразность внесения таких изменений в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). В пресс-службе правительства сказали, что по предложениям, которые поступили от ведомств, ведется дальнейшая экспертная работа. Они в перспективе разработают и представят в Кабмин дорожную карту по их реализации.

Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты, сообщили в пресс-службе Минфина. Лицо, имеющее задолженность перед государством, не может быть участником закупки и исполнителем по контракту. Таким образом, внесение изменений считается нецелесообразным, отметили в ведомстве.

Перед участием в торгах на госзакупку компания должна представить справку из ФНС об отсутствии долгов, напомнил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Исключения могут сделать тем, у кого есть решение суда о признании долгов безнадежными к взысканию, и компаниям, которые подали заявку об обжаловании недоимки. По словам Шубина, если государство хочет автоматически взимать недоимки, то сначала следует допустить должников к закупкам, но тогда встает под вопрос итог работы по таким контрактам — исполнитель договора должен составить смету, понимая, что после оплаты контракта с него в автоматическом режиме взыщут долги. Получается, что сумма сметы сокращается, отметил эксперт.

У налогоплательщика есть право на оспаривание налогового акта, поэтому списание задолженности, которая может быть оспорена, не коррелируется с правом на защиту своей позиции, сообщила руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. По ее словам, взыскание задолженности, которую могут оспорить, может привести к неблагоприятным последствиям. Исполнители госконтракта должны ощущать свою защищенность, а дополнительное ужесточение может сформировать ситуацию, когда на рынок будут выходить недобросовестные лица, которые изначально не намерены выполнять обязательства по госконтракту, заключила эксперт.