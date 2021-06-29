ЦБ одобрил переход Альфа-Банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР), пишет «Коммерсант» . Об этом сообщили в кредитной организации. На первом этапе внутренние модели будут применяться в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, МСБ. Такой подход уже начали использовать СберБанк и Райффайзенбанк.

ПВР-подход даст преимущество Альфа-Банку при формировании персональных предложений для клиентов, говорится в сообщении кредитной организации. Он позволяет более точно рассчитать, какой размер капитала требуется для резервирования каждого из кредитов, качественные заемщики банка получат еще более выгодные условия финансирования. «Благодаря качественному портфелю Альфа-Банка переход на ПВР снизит потребление нашего капитала. Мы ожидаем единовременную экономию до 60 базисных пунктов по базовому капиталу первого уровня и до 100 базовых пунктов по общему капиталу по РСБУ. Это позволит нам нарастить объем кредитования экономики России», — отметил руководитель департамента по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий.

В Райффайзенбанке экономия требований к капиталу по кредитному риску в корпоративном сегменте составила 27,5%, что эквивалентно экономии в капитале более 27 млрд рублей.

ЦБ разрешил при формировании резервов использовать подход на основе внутренних рейтингов Регулятор ожидает положительного эффекта для кредитных организаций от внедрения нового регулирования, при этом перешедшим на ПВР банкам предоставляется право применения этого подхода в добровольном порядке.

ВТБ планировал в июле подать регулятору ходатайство о переходе на расчет требований к капиталу на основе ПВР, Росбанк «рассматривает переход на ПВР в среднесрочной перспективе», Совкомбанк — в «ближайшей перспективе». В Газпромбанке уже провели диагностику готовности к переходу на ПВР. Там отметили и ограничивающие факторы в виде существенных денежных и временных затрат как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР.

По словам экспертов, переход на ПВР может стоить банкам десятки и даже сотни миллионов рублей в зависимости от масштаба деятельности и исходного уровня зрелости его системы управления рисками. Дизайн и кастомизация ПВР-моделей для крупного банка может обойтись в 3—5 млн долларов, затраты на IТ и персонал очень условно можно оценить в 10—20 млн долларов. Но при грамотном использовании полученные за счет лучшего управления рисками и капиталом выгоды превышают затраты на внедрение, отметили эксперты.