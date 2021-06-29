Во всех регионах России в тестовом режиме запустили новый сервис по диагностике малого и среднего бизнеса, который позволит государству оперативно проводить оценку компаний по 44 показателям и самостоятельно предлагать им адресную помощь. Об этом «Известиям» рассказали в Корпорации МСП.

Как сообщили в организации, чекап будет включать в себя два этапа: прескоринг, при котором проводится предварительная оценка компании, и скоринг — расширенная диагностика различных количественных и качественных характеристик деятельности. В результате за три минуты можно будет узнать 44 показателя о бизнесе. В частности, стоп-факторы для получения поддержки в соответствии с требованиями законодательства (например, деятельность в сфере игорного бизнеса, нарушение порядка и условий оказания поддержки в течение последних трех лет); финансовые показатели (обеспеченность собственными оборотными средствами, темп прироста выручки, валовая рентабельность, коэффициент текущей ликвидности и т. д.); индикаторы деловой активности предприятия (наличие сайта или страницы в соцсетях, присутствие в реестре участников закупок, наличие зарегистрированной интеллектуальной собственности) и верификацию пользователя (паспортные данные руководителя, достоверность сведений в ЕГРЮЛ).

Чекап будет проводиться на основе официальных открытых источников информации, которые включают в себя данные семи ресурсов: ФНС, Федеральной службы судебных приставов, ЦБ, Роспатента, МВД, Единой информационной системы в сфере закупок и Федресурса. По итогам диагностики с компаниями свяжутся представители инфраструктуры поддержки и предложат релевантные для каждого конкретного бизнеса меры и сервисы. Это могут быть, например, льготные кредиты, гарантии, программы акселерации, пояснили в корпорации.

Тестовый режим продлится до августа, после чего этот процесс станет частью цифровой платформы МСП и будет полностью автоматизирован. Предприниматели сами смогут проводить такой чекап в личном кабинете. В соответствии с федеральной программой «Акселерация субъектов МСП», по итогам этого года комплексная поддержка (от двух различных услуг) будет оказана 85,5 тыс. компаниям малого и среднего бизнеса, а к 2024 году этот показатель составит 513,8 тыс.

Эксперты создание чекапа поддерживают, так как он поможет создать клиентоориентированную модель, когда государственные услуги и меры будут исходить из реальных потребностей предпринимателей. Более того, это экономит время предпринимателей, так как им не придется обращаться в разные инстанции.