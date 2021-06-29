Налоговая реформа требуется для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Об этом говорится в спецдокладе «МСП/Постковид. Время для системных решений», который подготовили бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова, передает ТАСС.

Документ в ближайшее время будет представлен президенту РФ Владимиру Путину в рамках ежегодного доклада Титова.

«Как показали проведенные во время подготовки спецдоклада опросы, более 70% предпринимателей считают главной проблемой несбалансированность налоговой системы. Для исправления такой ситуации предлагается стабилизировать разрывы, ввести прогрессивную ставку в зависимости от выручки предприятия. Вторая проблема: с ростом [числа] рабочих мест предприниматель платит больше налогов в расчете на человека. Нужно создать систему, при которой ставка налога, наоборот, будет уменьшаться с ростом [числа] рабочих мест», — сказала ТАСС Татулова.

Титов предложил срочные меры для поддержки МСП в России Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП России в пандемийном 2020 году оценивается в 19,8% против 20,8% в 2019-м. Такие данные приводятся в материалах к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину, пишет РБК .

Авторы доклада предложили «особое внимание уделить стимулированию переходов из микро- в малый и из малого в средний бизнес». Так, на первом этапе предлагается снизить страховые взносы до 15% на весь объем фонда заработной платы МСП, а не только на ту часть зарплат, которая превышает МРОТ. Помимо этого предлагается в ближайшее время дать право применять упрощенную систему налогообложения всем субъектам МСП, независимо от годового оборота (сейчас верхняя планка составляет 200 млн рублей в год), а также расширить перечень принимаемых расходов на УСН, а для патентной системы налогообложения — увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек.

На следующем этапе в спецдокладе предлагается «установить для всех МСП и самозанятых единый налоговый режим и до конца 2022 года перейти к дифференцированной системе установления ставок этого налогового режима — в зависимости от размера, вида деятельности, региона и других факторов».



Переход индивидуальных предпринимателей в организационную форму ООО предложено «стимулировать при помощи отмены налога на дивиденды для ООО в категории МСП, созданных одним учредителем или членами одной семьи». А переход МСП на общую систему налогообложения «поддерживать переходным периодом с отменой налога на прибыль на три года с дальнейшим постепенным его увеличением». Авторы спецдоклада считают, что «в рамках существующей системы у малого бизнеса нет мотивации для перерастания в средний: с ростом бизнеса его прибыльность, наоборот, снижается, а риски повышаются».