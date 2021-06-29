Российские магазины, выручка которых за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей, с 1 июля будут обязаны принимать к оплате карты платежной системы «Мир», сообщает РИА Новости . Соответствующие изменения внесены законом о защите прав потребителей.

До внесения изменений принимать карту «Мир» обязаны были лишь продавцы, чья годовая выручка превышает 30 млн рублей.

Нововведение главным образом нацелено на сокращение оборота наличных и усиление контроля за движением денежных средств, пояснил руководитель отдела продаж в РФ международного платежного провайдера Ecommpay Максим Макаров. С одной стороны, это хорошо и более удобно для покупателя, который предпочитает расплачиваться картой и часто даже не имеет наличных; кроме того, это удобно и для самого бизнеса, так как чем больше безналичных платежей, тем больше различных бонусов от банков, меньше стоимость обслуживания, интереснее условия и дешевле эквайринг, отмечает он.

«Но не стоит забывать и о том, что на определенную категорию товара по закону установлены максимальные наценки, так вот зачастую выручка торговцев по этим категориям ниже стоимости эквайринга, то есть принимать карту, если в корзине есть такой товар, становится невыгодно. Отсюда и возникают попытки торговцев сослаться на сломанный терминал или отсутствие Интернета», — в то же время обращает внимание эксперт.

Кроме того, с 1 июля у Центробанка появится право обязать поставщиков платежных приложений интегрировать их с картой «Мир», если такими приложениями в принципе предусмотрена возможность использования карт.