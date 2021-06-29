Банк России 30 июня выпускает в обращение памятные монеты «Умка» серии «Российская (советская) мультипликация».



«Белый медвежонок Умка из одноименного мультфильма, полюбившегося многим поколениям зрителей, появится на памятных монетах Банка России», — сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ напоминают, что мультипликационный фильм был создан режиссерами Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию писателя Юрия Яковлева на киностудии «Союзмультфильм», его первая часть вышла в 1969 году.

В обращении появятся серебряные монеты номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, в том числе с цветным покрытием.

На серебряной трехрублевой монете (на оборотной стороне) в цвете изображены герои мультфильма «Умка» на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования; вверху имеется надпись «Умка». Тираж монет — 7 тыс. штук.



На «обычной» 25-рублевой монете размещено рельефное изображение этого же сюжета, а на втором виде 25-рублевых монет герои мультфильма изображены в цвете. Монеты выпущены в количестве 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно.

Ася ШАЛИМОВА