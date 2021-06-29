Бюджетная политика РФ с 2022 года будет проводиться в соответствии с бюджетными правилами, в части долговой политики заимствования будут нормализованы уже в 2021 году, говорится в статье министра финансов РФ Антона Силуанова «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы». По его словам, это положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике, позволит гибко реагировать на риски и вызовы, связанные с пандемией.

Силуанов отметил, что пандемия позволила на деле сравнить разные подходы к проведению макроэкономической политики. «Возможность защитить экономику от негативных последствий пандемии и ограничительных мер требовала наличия серьезного «запаса макроэкономической прочности» в виде умеренной инфляции и наличия бюджетных резервов либо проведения масштабных заимствований (что подразумевает умеренные размеры государственного долга и отсутствие избыточного бюджетного дефицита). Иными словами, жизнь подтвердила важность поддержания так называемого фискального пространства, обеспечивающего возможность мобилизации необходимых ресурсов в случае острой необходимости», — подчеркнул глава Минфина.

Силуанов: экономическая политика России должна выйти на долгосрочный устойчивый рост Глава Минфина добавил, что правительство работает над стратегическими инициативами, которые будут включать экономическое развитие, повышение благополучия людей и обеспечение комфортной среды.

Смягчение бюджетной и денежно-кредитной политики было бы невозможным в случае сильного обесценения национальной валюты, всплеска инфляционного давления, потери доверия к проводимой политике со стороны инвесторов (оттока капитала) и населения (оттока депозитной базы). Промежуточным результатом пандемии стало значительное изменение мировой экономики, что требует оперативной донастройки бюджетной политики, заметил министр.

По мнению Силуанова, эффекты глобальных изменений, вызванных распространением COVID-19, будут проявляться как на кратко- и среднесрочном, так и на долгосрочном горизонтах. К кратко- и среднесрочным вызовам он отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, снижение качества человеческого капитала, а также обострение ранее накопленных дисбалансов. Среди долгосрочных изменений Силуанов выделил ускоренный энергопереход, повышение волатильности нефтяного сектора, промышленную антиглобализацию, к также изменение структуры рынка труда и усиление цифрового неравенства.