Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост российской экономики на 3,3% в 2021 году, если стране удастся избежать третьей волны пандемии коронавируса и дальнейших санкций. Об этом говорится в опубликованном докладе банка, посвященном региональным экономическим перспективам. Улучшение прогноза по сравнению с сентябрьским докладом банка составило 0,3 процентного пункта.

По оценкам ЕБРР, в 2022 году экономика РФ может вырасти на 3%. Но, как подчеркивается в докладе, реализация позитивных сценариев будет зависеть от того, удастся ли стране не допустить третьей волны пандемии, а также от ряда других обстоятельств. «Это частично будет зависеть от ускорения вакцинации, которая идет довольно медленно. Прогноз подвержен рискам в связи с геополитической напряженностью, в том числе с риском дальнейших санкций, а также волатильностью цен на нефть и спроса на нее», — говорится в документе.

Решетников сменил Орешкина в качестве управляющего от России в ЕБРР Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 29 марта 2021 года.

Согласно документу, за I квартал 2021 года экономика России выросла на 1% по сравнению с IV кварталом 2020-го. Основной причиной стало введение властями ограничительных мер, которые сдержали появление третьей волны пандемии. Это способствовало восстановлению производственной деятельности и повышению спроса на внутреннем рынке. Однако повышенный спрос вызвал опасения по поводу возможного перегрева рынка, пишут эксперты банка.

Как отмечается в докладе ЕБРР, вероятно, что в скором времени Россия откажется от фискальных стимулов, чтобы поддержать буферные запасы на случай угрозы геополитических рисков. По мнению экспертов банка, определенная государственная финансовая поддержка при этом должна быть обеспечена через социальные трансферы и денежные раздачи, о которых было недавно объявлено.